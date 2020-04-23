Chevrolet выпустила новую модель, которая дешевле Lada Granta

Москва, 23 апреля. Chevrolet выпустила новую модель Damas на Костанайском заводе в Казахстане. Отмечается, что базовая комплектация Chevrolet Damas оценивается в 582 тысячи рублей по нынешнему курсу.

При этом российский автомобиль Lada Granta в Казахстане обойдется не менее чем 598 тысяч рублей. Как пишет «Российская газета», автомобиль имеет длину менее 3,5 метра, он оснащен бензиновым мотором объемом 0,8 литра, а также механической коробкой передач и задним приводом.

Летом 2019 года Chevrolet представил в России две спецсерии Camaro. По данным Chevrolet, обе версии Camaro оснащены турбированным 2,0-литровым двигателем мощностью 238 лошадиных сил. Автомобиль способен разогнаться до 100 километров в час за 5,9 секунды.

На российском рынке представлены Camaro Shock Edition и Black Edition. Версия Shock получила ярко-желтый кузов с декоративными черными полосками Rally Stripe, легкосплавными колесными дисками по 20 дюймов черного цвета. Стоимость Shock Edition составляет три миллиона 415 тысяч рублей.

Вторая версия получила название Black Edition. Автомобиль получил черный цвет кузова с декоративными полосками на передних крыльях, 20-дюймовые диски черного цвета и декоративные элементы в салоне красного цвета. Цена Black Edition составляет три миллиона 315 тысяч рублей.

Обновленные Camaro получили не только новый интерьер и экстерьер, но также и большую производительность. Усовершенствованные решетки радиатора, воздухозаборники капота и бампера позволили улучшить воздушный поток.