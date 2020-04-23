В Госдепе США не нашли доказательств искусственного происхождения коронавируса

Вашингтон, 23 апреля. Бюро разведки и исследований государственного департамента Соединенных Штатов Америки не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса. Об этом рассказала руководитель бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти.

Она выступила во время вебинара, организованного неправительственной организацией «Альянс по разведке и национальной безопасности».

Как уточнила Маккарти, ученые во всем мире исследовали генетические последовательности коронавируса.

«Это наша точка зрения. Нет доказательств, что он был спроектирован или каким-либо образом создан», — подчеркнула она.

Ранее обладатель Нобелевской премии за открытие ВИЧ, вирусолог Люк Монтанье заявил, что с новым коронавирусом «произошла манипуляция». По его мнению, в него были добавлены частицы вируса иммунодефицита человека.

Академик РАН, ученый-иммунолог Валерий Черешнев заявил, что склоняется к версии естественного происхождения коронавируса нового типа. Черешнев напомнил, что во время открытия ВИЧ также возникали споры о его возможном искусственном происхождении. Тогда многие ученые не могли поверить, что вирус, передающийся через кровь и половым путем, мог зародиться в природе, но в дальнейшем удалось отследить путь его распространение, что закрыло вопрос о происхождении вируса иммунодефицита.

По словам академика, чтобы говорить об искусственном происхождении коронавируса нового типа, нужно выяснить, почему он присутствует в организме летучей мыши.