Минобороны РФ рассказало, как контролируется строительство медцентров

Москва, 23 апреля. Контроль за ходом строительства 15 медицинских центров, возводимых по поручению президента России Владимира Путина, в реальном времени ведет Национальный центр управления обороной России при помощи более 150 камер. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Сообщается, что система видеонаблюдения высокого разрешения работает при любых погодных условиях. Кроме того, на строительных площадках ведется входной контроль поставок металлических балок, цемента и других строительных материалов. Специалисты также берут пробы бетонной смеси, кирпича и элементов каркаса будущего здания.

«Созданная система контроля позволяет осуществлять немедленное реагирование на любые нештатные ситуации в ходе строительства и гарантировать выполнение работ в установленный срок и с необходимым качеством», — цитирует ТАСС заявление Минобороны РФ.

Напомним, Минобороны с 20 марта ведет строительство медцентров, которые смогут принимать как военных и их семьи, так и при необходимости гражданское население. Центры синхронно строятся в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске, Калининграде, Смоленске и Пушкине, Ростове-на-Дону, Волгограде и Севастополе, в Новосибирске, Омске, а также в селе Анастасьевка (Хабаровский край). Самый дальний медицинский центр строят в Петропавловске-Камчатском.

На всех стройках работы идут в круглосуточном режиме в три смены при участии специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России, инженерных и железнодорожных войск, с помощью более 800 единиц строительной и специальной техники. Некоторые специалисты, завершив свою часть работ на одном объекте, переезжают на следующий. Все строительные процессы постарались синхронизировать, выдерживая все технологические нормы, чтобы ускорить сдачу медцентров в условиях пандемии.