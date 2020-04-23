Российские врачи впервые официально подтвердили диагноз Заворотнюк

Москва, 23 апреля. Врачи впервые официально подтвердили диагноз актрисы Анастасии Заворотнюк, которая проходит лечение от злокачественной опухоли головного мозга в московском стационаре.

Отмечается, что документ подписан главным врачом клиники. Как уточнили специалисты, у российской актрисы диагностирована глиобластома. Как пишет издание «Экономика сегодня», на лечение Заворотнюк поступила 21 января 2019 года. Несмотря на серьезный диагноз, медики дают положительный прогноз для актрисы.

Ранее дочь больной раком артистки Анастасии Заворотнюк Анна выложила новую фотографию в социальной сети и поразила подписчиков сходством с матерью. Пост появился в Instagram. Анна Заворотнюк часто радует своих фанатов свежими снимками, в которых нередко рассуждает на различные темы. В очередной раз Заворотнюк поделилась со своими подписчиками черно-белой фотографией.

Ранее актриса Анастасия Заворотнюк в день своего 49-летия впервые за долгое время вышла на связь. Она лично поблагодарила супругу Стаса Михайлова за поздравление с днем рождения.

Заворотнюк оставила комментарий со своего профиля в Instagram. Сообщение было размещено около 21.00 3 апреля.

Напомним, что согласно информации ряда СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк осенью 2019 года диагностировали рак мозга. С того времени актриса не появляется на публике. Ее семья подтвердила, что у нее серьезное заболевание, однако не стала уточнять диагноз.