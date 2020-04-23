Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как выбрать антисептик против коронавируса

Москва, 23 апреля. В условиях активного распространения коронавирусной инфекции сотрудники Роспотребнадзора напомнили, на что нужно обращать внимание при выборе дезинфицирующего средства для рук.

Так, согласно советам ведомства, эффективные антисептики для рук должны иметь широкий спектр действия, а в их составе должно быть значительное количество спирта. Кроме того, при выборе необходимо внимательно изучить инструкцию для, того чтобы понимать, сколько времени антисептик нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать.

«При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. Если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, то имейте в виду, что в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний, он вам может не помочь»— говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что в состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта. При этом стоит помнить, что обеззараживание включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд.