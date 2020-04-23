Биолог Воронцова объяснила, как человек стал идеальной средой для распространения вирусов

Москва, 23 апреля. За всю историю существования человек стал супервидом, который является идеальной средой для жизни и распространения вируса. Об этом заявила биолог Мария Воронцова.

По словам ученой отсутствие крупных эпидемий раньше можно объяснить тем, что человечеству везло. Кроме того, наш вид пока не достиг критической массы.

«Сейчас человечество — это супервид, который распространен всюду. Его очень выгодно использовать вирусу в качестве «хозяина», потому что легко распространиться», — поясняет Воронцова.

Отмечается, что в последние века человечество стало еще более взаимосвязанным благодаря техническому прогрессу, самолетам, поездам и кораблям, которые курсируют по всему миру, отчего вирусу встретиться с человеком очень легко. Раньше же между человеком и животным существовал буфер в виде нетронутой природы. Однако в последние годы количество диких мест стало сокращаться.

«Были тропические леса, куда человек не проникал. Жили рядом местные жители, которые и болели, но далеко вирус не выходил», — цитирует ученую РИА Новости.

В пример Воронцова приводит клещей, которые переносят болезнь Лайма. Ранее данных насекомых замечали только на оленях, однако уже сегодня заболевание стало обыденным явлением среди людей, проживающих на восточном побережье США.