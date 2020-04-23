Российские банки заявили об активизации мошенников на фоне режима самоизоляции

Москва, 23 апреля. Представители ВТБ и Промсвязьбанка заявили, что в период действия режима самоизоляции службы безопасности зарегистрировали повышенную активность мошенников. Количество попыток похитить средства клиентов в среднем выросло на 15% по сравнению с первой половиной марта.

По данным ВТБ, в период пандемии клиенты стали чаще звонить на горячую линию кредитной организации. Во время второй нерабочей недели звонки участились в 2,5 раза. При этом, более 90 попыток мошенничества основаны на социальной инженерии. Злоумышленники пытаются сыграть на новостной повестке и под видом работников банка звонят клиентам, пытаясь выманить реквизиты карт.

Аналогичная ситуация происходит с клиентами Промсвязьбанка, сообщают представители данной кредитной организации. По данным директора службы информационной безопасности банка Дмитрия Миклухо, за последний месяц число обращений клиентов, столкнувшихся с мошенниками, увеличилось на треть, сообщает РБК.

Напомним, киберпреступность превзошла уличную преступность и стала главной проблемой во время пандемии коронавируса нового типа. Об этом заявил глава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов. По его мнению, в условиях пандемии кибермошенники стали действовать «более сплоченно, профессионально, грамотно». Однако в настоящее время борьба с киберпреступностью для сотрудников правоохранительных органов выходит на первый план, пишет «Газета.ru».