После скандала с недвижимостью Федосеева-Шукшина пожаловалась на здоровье

Москва, 23 апреля. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии после скандала с квартирами. Об этом рассказала ее адвокат, Юлия Вербицкая.

По словам юриста, здоровье Федосеевой-Шукшиной ухудшилось после того, как она узнала, что ее супруг, продюсер Бари Алибасов переписал на своего помощника квартиру, подаренную ею. При этом сам деятель шоу-бизнеса не поставил жену в известность.

«Лидия Николаевна сейчас находится в очень плохом состоянии. Она очень расстроилась, когда ей стало известно, что Бари Каримович отдал квартиру помощнику Сергею», — цитирует Вербицкую издание StarHit.

Адвокат также отметила, что написали Бари Алибасову письмо по этому поводу, но ответа от него пока так и не получили.

Напомним, ранее Лидия Федосеева-Шукшина также оставила внучке Анне Трегубенко недвижимость в Петербурге. Однако та ее продала. Речь идет о доле в четырехкомнатной квартире, от которой Трегубенко избавилась за 5 млн рублей. Анна могла продать долю и за 15 млн рублей, учитывая рыночную стоимость недвижимости, однако девушка призналась, что сделала это не ради денег, а для того, чтобы отвязаться от своих родственников.