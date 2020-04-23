Емельяненко побрился наголо по примеру Кадырова

Москва, 23 апреля. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко побрился наголо по примеру главы Чечни Рамзана Кадырова.

Накануне Кадыров сообщил, что побрился наголо после того, как получил вопрос от одного из жителей Чечни о том, когда будут открыты салоны красоты и парикмахерские.

«Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы», — обратился он к подписчикам в соцсетях.

Глава Чеченской Республики превратил процесс стрижки наголо в челлендж и призвал последовать своему примеру других топовых блогеров.

«Запускаю эстафету под названием «Чистая голова! Стоп коронавирусу!» и передаю ее моим уважаемым друзьям-блогерам. Посмотрим, насколько вы любите «хайп» и с каким энтузиазмом примете этот необычный, но полезный флешмоб», — написал Кадыров.

Накануне боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов записал видеообращение, в котором предложил своему будущему сопернику на ринге Александру Емельяненко побриться наголо по примеру руководителя Чеченской Республики. В преддверии боя Емельяненко не раз высмеивал прическу Исмаилова, называя его «лысой башкой».

«Саня, теперь, я думаю, ты будешь более уважителен к моей прическе. Думаю, тебе нужно подстричься. Челлендж-то серьезный», — обратился к оппоненту Магомед.

В среду Емельяненко выложил в своем Instagram видео, на котором он стрижется наголо.

«Стрижка! Парикмахерские закрыты, а стричься надо!» — написал он.

Подписчики одобрили новую стрижку бойца, похвалил его и Исмаилов.