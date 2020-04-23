Нью-Йорк, 23 апреля. Группа западных стран и поддержавших их государств помешала ООН принять предложенный Россией проект Декларации о солидарности в борьбе с коронавирусом. Данные действия оценили российские дипломаты, заявив что представители государств продемонстрировали политизированный подход.

По словам диппредставителей, документ призывал мировое сообщество к солидарности перед лицом пандемии. В частности, он выступал за отказ от экономических санкций против развивающихся стран. В комментарии постпредства России при ООН говорится, что дипломаты реагировали на обращения самих этих стран, испытывающих серьезные проблемы в противостоянии заболеванию.

Проект резолюции также говорил о важности всеобщего охвата услугами здравоохранения, наращивания производства медицинских препаратов.

«Заблокировав одобрение Генассамблеей такого документа, предпринявшие этот шаг расписались в нежелании отойти от политизированных подходов, фобий и узкогрупповых интересов», — цитирует РИА Новости обращение российских дипломатов.

Отмечается, что представители западных стран показали, что озвученные ими призывы о солидарности и помощи странам не более чем пропагандистский прием.

Напомним, у России достаточно сил и средств, чтобы справиться с коронавирусом в одиночку, но Украина и Грузия могут серьезно пострадать, когда США и ЕС не придут к ним на помощь. Об этом Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич.