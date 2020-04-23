Академик Черешнев подтвердил естественное происхождение коронавируса

Москва, 23 апреля. Академик РАН, ученый-иммунолог Валерий Черешнев заявил, что склоняется к версии естественного происхождения коронавируса нового типа.

Ранее обладатель Нобелевской премии за открытие ВИЧ, вирусолог Люк Монтанье заявил, что с новым коронавирусом «произошла манипуляция». По его мнению, в него были добавлены частицы вируса иммунодефицита человека.

Черешнев напомнил, что во время открытия ВИЧ также возникали споры о его возможном искусственном происхождении. Тогда многие ученые не могли поверить, что вирус, передающийся через кровь и половым путем, мог зародиться в природе, но в дальнейшем удалось отследить путь его распространение, что закрыло вопрос о происхождении вируса иммунодефицита.

По словам академика, чтобы говорить об искусственном происхождении коронавируса нового типа, нужно выяснить, почему он присутствует в организме летучей мыши.

«Нужно понимать, что есть сотни тысяч вирусов, которые пока неизвестны науке. Есть такие, что могут серьезно навредить человеку. Надо вмешиваться в организмы аккуратно и, наконец, подумать об экологии», — сказал ученый.

Черешнев сообщил, что семейство коронавирусов насчитывает 49 вирусов, они делятся на четыре группы, две из которых опасны для людей, другие две — для животных. За два десятилетия человечество столкнулось с атипичной пневмонией и ближневосточной лихорадкой. Академик считает, что появление коронавируса нового типа может говорить о том, что промежутки между вспышками коронавирусов уменьшатся, и человечество начнет регулярно сталкиваться с подобными эпидемиями.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 2,627 миллиона случаев заражения коронавирусом, от осложнений умерли 183 336 человек, более 711 тысяч выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что главы итальянских городов поблагодарили российских военных за помощь в борьбе с коронавирусом.