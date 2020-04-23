Москва, 23 апреля. Российское судно «Академик Черский», которое называют возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2», вновь поменяло направление движения. В настоящее время трубоукладчики идет в порт шотландский порт Абердин.

Согласно данным порталов отслеживания, «Академик Черский» прибудет туда 1 мая. В феврале судно покинуло порт Находки и отправилось в сторону Сингапура. Однако после курс трубоукладчика неоднократно менялся. Так судно должно было зайти в Шри-Ланку, Суэц и порт Мапуту в Мозамбике. Но вместо этого «Академик Черский» обогнул Африку, прибыв в Лас-Пальмас. Оттуда судно должно было направиться в египетский Порт-Саид, однако в последний момент направление было вновь изменено, пишет ТАСС.

Напомним, ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал причину маневров судна. Дело в том, что с февраля невозможно сказать однозначно, что трубоукладчик направляется именно в датские территориальные воды для проведения работ по «Северному потоку — 2», поэтому никаких санкций и претензий к плавсредству применить невозможно, считает Фролов.

«Академик Черский» является одним из трубоукладчиков, способным достроить «Северный поток – 2» после того, как швейцарская Allseas в ответ на угрозу санкциями от США отказалась достраивать газопровод.