Седокова показала в Instagram сюрприз от возлюбленного

Москва, 23 апреля. Возлюбленный певицы Анны Седоковой Янис Тимма удивил девушку своим умением готовить. Мужчина порадовал Седокову необычным завтраком с красной икрой.

О сюрпризе, который ей сделал бойфренд, Седокова рассказала в Stories в своем Instagram-аккаунте.

«Понимаете, что это приготовил самый лучший мужчина на земле? Любимый, что это? Понимаете, какой вообще человек? Я тебя люблю!» — сказала Седокова в коротком видео.

Напомним, в настоящее время Седокова находится в отношениях с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Ради певицы спортсмен бросил свою жену и маленького сына. Оставленная супруга публично пристыдила Анну в своем Instagram. Позже она объяснила свое слишком эмоциональное поведение тем, что ее сердце разбито.

У самой Седоковой, к слову, уже есть трое детей. Самой старшей дочке Алине 15 лет, второй дочери Монике 8 лет, а младшему сыну Гектору всего 2 года — у всех детей певицы разные отцы.

Ранее экс-солистка «ВИА Гры» Седокова поделилась пикантными подробностями интимной жизни. Знаменитость рассказала об опыте группового секса. Как пояснила исполнительница, она согласилась на эксперимент по большой любви. При этом она не стала раскрывать имена партнеров. Седокова отметила, что была не единственной женщиной в постели. По ее словам, это произошло во времена «ВИА Гры».