Биолог Воронцова предупредила о пандемии нового вируса

Москва, 23 апреля. Биолог Мария Воронцова заявила, что если человек не изменит стратегию выживания, приводящую к разрушению среды обитания, пандемии будут происходить регулярно.

Как пишет РИА Новости, Воронцова подчеркнула, что действующая стратегия выживания человека катастрофически опасна для нашей планеты. Влияние человечества на все земные экосистемы она назвала огромным и пагубным.

«Начинают исчезать леса водорослей-ламинарий, которые являются средой обитания и размножения, яслями для многих морских видов беспозвноночных и рыб. Скорее всего, это произошло, потому что море потеплело. Активно развивается глубоководный промысел. Рыбу ловят тралением, при этом уничтожается вся глубоководная живность», — рассказала Воронцова.

По ее словам, на дне океана обнаружены залежи редкоземельных металлов и в ближайшие годы начнется их активная добыча.

«Там залежи кобальта, марганца и прочего, что используется в мобильных телефонах и электронных устройствах. Сейчас создана международная организация по глубоководной добыче при ООН, с этого года должны были выдавать лицензии на освоение участков в океане», — отметила биолог.

Она сообщила, что добыча будет вестись специальными машинами, «сгрызающими» дно океана на глубине до пяти километров, а сырье будет поступать по трубе на корабль.

«Дно на такой глубине очень мягкое, а это значит, что при такой добыче в океане будет висеть взвесь, которая будет затемнять толщу воды, и это точно будет влиять на живые организмы и на температуру океана», — предупредила Воронцова.

Специалист добавила, что вирусологи пришли к выводу о неизбежности новой пандемии, если человек не пересмотрит стратегию выживания.

«Если человечество справится с COVID-19, но не изменит своей стратегии выживания, то через два года будет еще какая-то пандемия. Вирусов великое множество, а когда вирус новые, то он, как правило, убийственен для организма. Если мы не пересмотрим свои стратегии как вида, то пандемии будут продолжаться», — подытожила она.

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