Фанаты самой молодой в мире миллиардерши удивились ее снимкам без макияжа

Вашингтон, 23 апреля. Необычные фотографии Кайли Дженнер, которая по данным журнала Forbes является самым молодым миллиардером в мире, появились в Сети. Американская модель запечатлена без макияжа. Своей внешностью она сильно поразила фанатов.

Снимки Дженнер опубликовал британский таблоид The Daily Mail. На фотографии 22-летняя девушка почти неузнаваема, на ней нет привычного броского макияжа, а волосы собраны в хвост. Фанаты модели не сразу узнали в девушке Дженнер, многие высмеяли разницу между ее внешним видом в Instagram и в обычной жизни, ведь на снимках «исчез» яркий загар и объемные глянцевые локоны, которые привыкли видеть фанаты.

«Кайли вела себя так непринужденно, что даже не стала утруждать себя носками и туфлями, запрыгивая в свой ярко раскрашенный «Мерседес», — пишет зарубежное издание.

Напомним, в начале апреля Кайли Дженнер возглавила список самых молодых миллиардеров 2020 года. Американская звезда к 21 году самостоятельно заработала состояние, которое оценивается в $1 млрд. Такую сумму Кайли принесла компания Kylie Cosmetics, основательницей которой она является.

При этом в 2019 году девушка продала часть активов за $600 млн, однако сохранила за собой 49% бизнеса, пишет «Газета.ru».