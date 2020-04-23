Американский вирусолог Брайт назвал свое увольнение политически ангажированным

Вашингтон, 23 апреля. Бывший директор разрабатывающего вакцину от коронавируса Управления биомедицинских разработок и перспективных исследований при Минздраве США Рик Брайт заявил, что его уволили по политическим соображениям.

Брайт, занимавший также пост заместителя помощника министра здравоохранения США, был уволен и переведен на более ограниченную в полномочиях должность в Национальном институте здравоохранения.

«Я полагаю, перевод был осуществлен в связи с тем, что я настаивал на том, что правительство инвестировало миллиарды долларов, выделенные Конгрессом США для борьбы с пандемией COVID-19, в безопасные и проверенные с научной точки зрения средства, а не лекарства, вакцины и прочие технологии, преимущества которых не были доказаны наукой. Во главе борьбы с этим смертоносным вирусом должна стоять наука, а не политика», — заявил он.

Специалист подчеркнул, что он выступал также против финансирования «потенциально опасных препаратов, продвигаемых теми, у кого есть политические связи».

«Вопреки неверным указаниям я ограничил широкое использование хлорохина и гидроксихлорохина, которые продвигаются администрацией как панацея, но их эффективность в борьбе с COVID-19 не подкреплена с научной точки зрения», — сообщил Брайт.

Он отметил также, что планирует инициировать расследование того, как «администрация политизировала работу управления» и оказывала давление на экспертов, чтобы «финансировать компании с политическими взглядами».

В минувшую пятницу на брифинге в Белом доме президента США Дональда Трампа спросили, что он думает по поводу увольнения Брайта.

«Я никогда о нем не слышал. Если этот человек говорит, что его выставили с работы, возможно, это так, а может быть и нет. Я не знаю, кто он», — сказал Трамп.

Ранее американский лидер активно высказывался в пользу гидроксихлорина в качестве эффективного средства для борьбы с коронавирусом. Он сообщил, что США запасли более 29 миллионов доз препарата. Противники Трампа обвинили его в попытке «продвинуть» лекарство, эффективность которого против COVID-19 пока не доказана.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Трамп пообещал американцам устроить авиашоу в честь борцов с коронавирусом.