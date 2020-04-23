Вайкуле на самоизоляции увлеклась китайской гимнастикой

Юрмала, 23 апреля. Певица Лайма Вайкуле на самоизоляции ходит в баню и занимается китайской гимнастикой, чтобы не терять времени даром.

Как пишет радио Sputnik, сейчас Вайкуле живет в Юрмале. Она рассказала, что там не очень строгие правила самоизоляции — можно не только свободно выходить из дома, но и посетить один из ресторанов.

«У нас работают ресторанчики, где столики стоят на расстоянии три метра друг от друга. Каждый человек понимает, что нужно соблюдать предписания, никто не подходит близко, гуляют по два человека. Это единственный шанс не замучить врачей и самим выжить», — поделилась певица.

По ее словам, коронавирусом уже переболели некоторые из ее друзей, которые «очень тяжело» перенесли болезнь. Вайкуле признается, что «ужас самоизоляции» для нее заключается в отрыве от близких. Артистка советует всем заниматься чем-то полезным, а не сидеть впустую в четырех стенах.

«Сейчас есть возможность заниматься собой. Я учу китайскую гимнастику. Плаваю, хожу в баню, я занята весь день. Надо использовать это время для саморазвития. Можно учить языки, много читать, смотреть кино. Хочу пожелать всем здоровья, не терять терпения и веру в то, что все будет хорошо», — сказала Вайкуле.

Напомним, в декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день зафиксировано 2,624 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 по всему миру, от осложнений умерли 183 210 человек, более 710 тысяч пациентов выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что хоккеист Илья Ковальчук во время самоизоляции ходит в магазин «обливаясь водкой».