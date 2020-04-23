Пилоты объяснили, почему в салоне самолета сложнее заразиться коронавирусом

Москва, 23 апреля. Из-за сложной системы постоянной вентиляции воздуха у людей, находящихся в салоне самолета, гораздо меньше шансов заразиться, в том числе коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали пилоты, обслуживающие самолеты Airbus.

Несмотря на то, что самолет выглядит как закрытое невентилируемое пространство, в котором находится много людей, он защищен от биологической угрозы. Как поясняют специалисты, салон оборудован системой кондиционирования из множества слоев, разделенных по рядам и состоящих из отдельных воздушных потоков. Они начинаются от потолка, идут через ряд кресел и возвращаются в пол у обшивки. В результате шанс того, что пассажир заразится, весьма мал.

Кроме того, как объясняет пилот, в полете воздух в салоне полностью обновляется раз в три минуты.

«Забортный воздух попадает через двигатель в систему кондиционирования очень горячим — настолько, что там ничего не выживет. Охлаждается до 200 градусов Цельсия, смешивается с внутренним воздухом из салона», — цитирует РИА Новости летчика.

Также отмечается, что членом команды, которому никак нельзя болеть, считается бортпроводник, ведь за время полета он контактирует со всеми пассажирами. Поэтому авиакомпаниям стоит проверять каждый день бортперсонал, это сильно снизит возможные риски, советует пилот. В настоящее время бортпроводники уже используют защитные маски, средства дезинфекции и перчатки. Кроме того, воздух на земле перед новым полетом заменяется полностью на обеззараженный.