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Украинский политолог объяснил «судорожные» попытки Зеленского сохранить власть

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Украинский политолог объяснил «судорожные» попытки Зеленского сохранить власть

Киев, 23 апреля. Из-за отсутствия опоры и политических успехов президент Украины Владимир Зеленский судорожно пытается спасти свой рейтинг. К такому выводу пришел политолог Вадим Карасев, объясняя решение властей страны назначить Михаила Саакашвили на пост вице-премьера.

«Зеленский судорожно ищет опору во власти. У него нет нормальной опоры. «Слуга народа» сыпется, постоянно нет большинства», — заявил Карасев во время эфира на местном телеканале «112».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с экс-главой Грузии Михаилом Саакашвили. В ходе встречи украинский лидер предложил Саакашвили должность вице-премьера в правительстве Украины. Экс-президент Грузии заявил, что готов стать «надежным членом» украинского правительства Украины.

Напомним, в 2015 году Михаил Саакашвили получил украинское гражданство и получил должность губернатора Одесской области. В ноябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили с занимаемой должности.

В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, когда тот находился за пределами страны. Позднее Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины из Польши, однако позже он был депортирован обратно.

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