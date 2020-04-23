Ученые оценили возможность передачи коронавируса через домашних животных

Вашингтон, 23 апреля. Нет никаких доказательств передачи коронавируса через домашних животных человеку, заявил журналистам глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что в штате Нью-Йорк у двух кошек подтвердился коронавирус. Одна из кошек заразилась от свое хозяина, вторая, скорее всего, во дворе, поскольку у хозяина COVID-19 не подтвердился.

Фаучи подтвердил, что домашние животные могут заразиться коронавирусом. Однако он подчеркнул, что «нет никаких доказательств того, что вирус передается от домашнего животного к человеку».

Ранее группа ученых из Китая, США и Канады пришла к выводу, что новый тип коронавируса способен проникать в клетки почти всех видов млекопитающих, кроме мышей и крыс. Эксперты считают, что до того, как приспособиться к жизни в организме человека, инфекция могла перейти от летучих мышей к другим видам животных, а затем уже попасть к человеку.

В минувший понедельник замглавы Россельхознадзора Константин Савенков сообщил, что около 10 тысяч тест-систем для обнаружения коронавируса у домашних животных выпустят в России. По его словам, тест-системы произведут на основе разработанной российской методики определения инфицированности COVID-19 у животных-компаньонов. Савенков добавил, что передача вируса от домашних животных к людям пока не зафиксирована.