Российские военные проведут еще около 10 испытательных пусков «Циркона»

Москва, 23 апреля. До введения в эксплуатацию новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон» в рамках госиспытаний пройдут еще около 10 запусков. Предполагается, что стрельбы пройдут в 2020-21 годах.

«До завершения госиспытаний комплекса «Циркон» планируется выполнить еще около десятка пусков гиперзвуковой ракеты с двух носителей», — цитирует ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Сообщается, что около 8 пусков запланированы с борта «Адмирала Горшкова» по наземным и морским целям. Кроме того, 2–3 запуска будет совершено с подлодки «Северодвинск», в том числе один из подводного положения.

Напомним, российские гиперзвуковые корабельные ракеты «Циркон» представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить. К такому выводу пришло американское издание National Interest. При этом ракета обладает взрывной силой, способной «проделать дыру в авианосце». А отследить перемещение таких ракет на российских подводных лодках практически невозможно, пишет «Газета.ru».

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» или 3M22 (по классификации НАТО SS-N-33) входит в комплекс 3К22. Ее ключевым отличием от других противокорабельных ракет российского и зарубежного производства стала значительно большая (до 8 махов или 9800 километров в час) скорость. Основной полет ракеты проходит на высоте от 30 до 40 километров, где сопротивление воздуха невелико, что позволяет «Циркону» разгоняться до гиперзвуковых скоростей и преодолевать расстояние от 600 до 1000 километров.