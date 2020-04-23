В России планируют создать единый центр контроля за водителями

Москва, 23 апреля. Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Автонет» планирует создать единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений (ЦАФАП).

Как пишут «Известия», вновь организованный центр будет собирать информацию со всех дорожных камер в стране. Проект, который обойдется примерно в 100 миллионов рублей, позволит защитить личные данные автовладельцев и упростит розыск машин. Его реализация займет срок от двух до пяти месяцев.

«На региональном уровне сегодня в ряде случаев используются технические средства контроля, методика и принципы которых не соответствуют требования МВД. Также нет возможности мониторинга региональных систем из федерального центра. Проверка доступа сотрудников эксплуатирующей организации к информации единого ЦАФАП будет осуществляться с помощью электронной подписи. Все загруженные материалы будут перепроверяться на соответствие требованиям МВД, некондиционные — автоматически отбраковываться», — рассказал вице-президент НП «Глонасс» по технологиям Евгений Белянко.

По данным «Автонета», действующая система дорожных камер имеет уязвимости, она не защищена от доступа третьих лиц. Кроме того, отсутствуют единые стандарты работы региональных центров, что приводит в ряде случаев к некорректным назначениям штрафов. Нет также единой федеральной системы автоматизированного розыска транспортных средств по материалам фиксации нарушений в регионах.

Как заявил эксперт по комплексам фотовидеофиксации нарушений Григорий Шухман, введение единой системы позволит внедрить эффективный сервис обжалования штрафов и выявлять ошибки в работе камер.

Отметим, что работу над созданием федеральной системы автоматической фиксации уже начали в МВД, запустив пилотный проект в ряде регионов. Планируется установить в субъектах единое программное обеспечение и комплексы фиксации одного типа.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Москве проверка пропусков для передвижения по городу на автомобиле стала автоматической.