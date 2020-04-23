Трамп анонсировал авиашоу над американскими городами в честь борцов с COVID-19

Вашингтон, 23 апреля. Президент США Дональд Трамп пообещал провести показательные полеты военной авиации в стране в знак благодарности тем, кто борется с COVID-19.

«Я рад объявить, что в ближайшие недели Thunderbirds ВВС и «Голубые ангелы» ВМС, в равной степени замечательные, выступят с авиашоу над крупными городами Америки, некоторыми городами, которые не крупные», — заявил Трамп журналистам.

Он подчеркнул, что авиашоу состоится в знак признательности тем, кто борется с пандемией коронавируса, и в память о погибших пациентах.

Глава Белого дома также добавил, что традиционное празднование Дня независимости 4 июля состоится в центре Вашингтона.

Отметим, в среду мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предложил устроить в городе парад в честь медиков, которые сражаются с COVID-19. Однако американцы подвергли критике его идею. Многие сочли такую идею абсурдной в связи с тяжелой ситуацией, передает «Газета.ру». Чиновнику напомнили о параде в честь отмены карантина пандемии «испанского гриппа» 1918 года. После этого погибли тысячи человек.

США сейчас являются лидерами по числу заболеваемости COVID-19. Как передает RT, по последним данным, число жертв коронавирусной инфекции составило 46 079 человек. Суммарное число зараженных в США, считая умерших и выздоровевших, достигло 839 тыс. пациентов.