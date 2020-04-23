Россиянам рассказали, что делать, если урезают зарплату из-за самоизоляции

Москва, 23 апреля. Заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, как стоит вести себя в том случае, если работодатель урезал зарплату под предлогом самоизоляции и пандемии. По словам юриста, в таком случае сотрудник в праве обратить в трудовую инспекцию или даже в суд.

По словам специалиста, если организация не приостановила свою деятельность, то для нее, с точки зрения обязанностей по выплате заработной платы, ничего не поменялось, поясняет Миронов. Юрист при этом отмечает, что работник даже может поставить вопрос о повышении зарплаты, если условия или объем его работы существенно изменились.

Миронов добавляет, что если организация приостановила свою деятельность, работодатель все равно не может отказаться от выплаты заработной платы.

«В большинстве же импровизированных случаев снижение зарплаты работодателем происходит с согласия работника. Если речь идет о работе «на удаленке», то здесь все будет зависеть от объема работ и рабочего времени. Если обязанности остались прежними, то оснований для снижения заработной платы может и не быть», — цитирует Анатолия Миронова агентство экономической информации «Прайм».

Адвокат также отмечает, что если у работника изменилась нагрузка, то возможно дополнительное соглашение о снижении заработной платы. Если же сотрудник не согласен с начальством, юрист советует найти компромиссное решение.