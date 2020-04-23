Китайские ученые доказали неэффективность «Арбидола» при лечении COVID-19

Москва, 23 апреля. Китайские ученые подтвердили, что противовирусный препарат «Арбидол», а также комбинация «Лопинавир/Ритонавир» (LPV/r) не могут считаться эффективными средствами для лечения пациентов с легкой или средней формами коронавирусной инфекции нового типа.

Ученые провели исследование действия LPV/r и «Арбидола» после того, как препараты попали в список потенциальных средств от COVID-19, составленный Национальной комиссией по здравоохранению Китая.

В эксперименте, результаты которого опубликовал журнал Med, принимали участие 86 пациентов с легкой и средней формами COVID-19. 34 пациента принимали комбинацию LPV/r, 35 — «Арбидол», 17 – не принимали какую-либо терапию.

Динамика течения болезни у всех пациентов была практически одинаковой. Не было различий по уровню снижения температуры, смягчению кашля или улучшению результатов КТ грудной клетки. Более того, группы пациентов, которые принимали лекарства, страдали побочными эффектами (диарея, тошнота, потеря аппетита). У пациентов без лекарств эти явления не наблюдались.

Отметим, еще в середине марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила заявление, в котором подчеркивалось, что организация не считает «Арбидол» эффективным средством лечения коронавируса. В организации отмечают, что пока еще ни одно лекарство нельзя называть эффективным средством лечения от COVID-19.

За неделю до этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу «Арбидола», в которой говорится об эффективности препарата против коронавируса, нарушающей требования закона «О рекламе», передавал RT.