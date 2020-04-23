Почти 40% россиян планируют сократить траты на алкоголь

Москва, 23 апреля. Порядка 38% россиян собираются снизить расходы на алкоголь в ближайшие полгода, 21% опрошенных готов отказаться от покупки товаров бакалеи. Таковы данные совместного исследования Boston Consulting Group и холдинга «Ромир».

Согласно проведенному опросу, около 38% россиян в ближайшие полгода будут сокращать ежемесячные расходы на алкоголь. Траты на бакалею и свежие продукты планируют сократить 21% и 24% соответственно, передает ТАСС.

Аналитики отметили, что участники опроса, которые заявили, что планируют увеличить расходы на продукты, собираются сделать это ради создания запасов в период самоизоляции или в ожидании роста цен.

В ближайший месяц, согласно исследованию, самое большое падение спроса ожидается на алкоголь. В мае от него собираются отказаться 46% респондентов, лишь 8% планируют увеличить на него расходы.

«Что касается следующего месяца, то здесь тенденции одинаковы по всей России: больше трат на лекарства и свежие продукты, меньше — на алкоголь, косметику и одежду», — заявили аналитики.

Напомним, власти РФ приняли необходимые меры для поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса. С апреля семьи, которые имеют право на материнский капитал, получают дополнительные пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет, для граждан, чей доход сократился более чем на 30%, предусмотрены кредитные каникулы, введены льготы для малого и среднего бизнеса.

Во вторник глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российское правительство готовит третий и четвертый пакеты поддержки экономики.