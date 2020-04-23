Дважды номинированная на «Оскар» актриса Ширли Найт скончалась в США

Сан-Маркос (США), 23 апреля. Американская актриса Ширли Найт скончалась в США на 84-м году жизни. Об этом сообщает журнал Hollywood Reporter.

По данным СМИ, она умерла в доме своей дочери, актрисы Кейтлин Хопкинс, которая живет в городе Сан-Маркос, штат Техас. Причиной смерти названы естественные причины.

Найт дважды была номинирована на премию «Оскар» за роли в фильмах «Сладкоголосая птицы юности» 1962 года и «Тьма наверху лестницы» 1960 года. Как пишет газета «Известия», Найт получала премию «Тони» и три премии «Эмми».

За свою карьеру она снялась в более чем ста ролях в различных фильмах и сериалах. Ее первой актерской работой стало появление в эпизоде сериала «Афиша» в 1955 году.

Напомним, что в феврале на 87-м году жизни в США скончалась американская актриса Линн Коэн. О смерти актрисы сообщал People. За свою карьеру Коэн сыграла почти в ста фильмах и сериалах, хотя режиссеры обратили на нее внимание лишь в 80-х, когда ей было уже около 50.

Широкую известность она получила после исполнения роли украинки Магды, домработницы Миранды в сериале «Секс в большом городе». В ее фильмографии также «Мюнхен» Стивена Спилберга, «Голодные игры: И вспыхнет пламя» Сьюзен Коллинз, «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Чарли Кауфмана и другие картины.

В том же месяце из жизни в возрасте 24 лет ушла корейская актриса и звезда телесериала «Гоблин» Го Су Юнг. Девушка скончалась в результате продолжительной болезни, похороны состоялись 9 февраля.