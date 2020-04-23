В Германии оценили шансы COVID-19 на звание худшей пандемии в истории

Берлин, 23 апреля. Специалисты Deutsche Bank оценили шансы коронавируса нового типа стать худшей пандемией в истории человечества.

Авторы исследования проанализировали эпидемии, которые привели к смерти как минимум 100 тысяч человек. В итоге был сформирован список смертоносных заболеваний, сильнее других повлиявших на историю человечества.

Как отмечают эксперты, на сегодняшний день пандемия нового коронавируса — наименее смертоносная из 24 глобальных вспышек заболеваний за последние две тысячи лет. В пятерку «лидеров» по числу жертв COVID-19 сможет войти лишь в том случае, если приведет к гибели не менее 210 миллионов человек.

По последним данным, жертвами коронавируса нового типа стали 0,002% населения Земли, по этому показателю нынешнюю пандемию обошел свиной грипп, распространившийся в 2009-2010 годах, тогда погибли 0,003% жителей планеты.

Самым смертоносным из современных заболеваний остается СПИД. С момента выявления его в 1981 году и до сегодняшнего дня в результате заражения ВИЧ умерли около 30 миллионов человек. Наиболее масштабной пандемией за последние 100 лет стала «испанка», жертвами которой в годы после Первой мировой войны стали 50 миллионов человек.

Deutsche Bank сообщает, что самым смертоносным заболеванием нашей эры стала пандемия чумы в середине XIV века. По данным разных исторических источников, «черная смерть» послужила причиной гибели около 42% населения планеты того времени — от нее скончались 200 миллионов человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. По информации Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день COVID-19 выявлен у 2,62 миллиона человек. От осложнений скончались 182 903 заболевших, более 709 тысяч выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что коронавирус нового типа активно мутирует, что может затруднить разработку лекарств и вакцин.