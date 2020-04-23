Американские врачи оценили масштабы второй волны COVID-19

Вашингтон, 23 апреля. Вторая волна COVID-19 в США на фоне сезонной волны гриппа может быть более сложной, но не станет хуже, чем первая волна, заявил журналистам глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

«Когда вчера я заявлял, что есть возможность, что осень-зима будут более сложными, когда у нас будут одновременно циркулировать два респираторных заболевания – грипп и COVID-19, я не говорил, что это будет хуже. Я сказал, что это будет более сложно», — уточнил глава CDC.

Редфилд таким образом прокомментировал материал издания Washington Post, в котором сообщалось, что вторая волна коронавируса будет сокрушительной.

Информацию об этом вечером в среду прокомментировал и президент США Дональд Трамп. Он заявил журналистам, что возможная вторая волна коронавируса не будет такой масштабной, как первая. Глава Белого дома уверен, что сегодняшний сценарий не повторится даже если волна коронавируса произойдет одновременно с сезонной волной гриппа в феврале следующего года.

США сейчас являются лидерами по числу заболеваемости COVID-19. Как передает RT, по последним данным, число жертв коронавирусной инфекции составило 46 079 человек. Суммарное число зараженных в США, считая умерших и выздоровевших, достигло 839 тыс. пациентов.