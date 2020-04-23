Столкновения с полицией произошли в ряде французских городов

Париж, 23 апреля. Французская полиция пытается разобраться с беспорядками в ряде городов, включая Лимож и Рубе. Об этом сообщает новостной Telegram-канал Gallia Daily.

Беспорядки начались этой ночью в городе Лимож в центральной Франции. Там неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью парковку возле казарм жандармерии.

Другие столкновения с полицией произошли в городе Рубе на границе с Бельгией. Один человек был задержан. Отмечается, что это французский город с наибольшим процентом мусульманского населения.

Беспорядки во Франции происходили и раньше, однако они имели место в крупных городах, таких как Париж или Страсбург. Столкновения с полицией в небольших населенных пунктах вроде Рубе или Лиможа говорят о росте напряженности в стране.