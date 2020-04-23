Пушков оценил осторожный ответ Меркель на обвинения Китая в распространении COVID-19

Москва, 23 апреля. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что Германия не настроена на обострение отношений с Китаем на фоне попыток некоторых политиков назначить КНР виновником в последствиях пандемии COVID-19.

В своем микроблоге в Twitter Пушков обратил внимание на «очень осторожный ответ» канцлера ФРГ Ангелы Меркель на призыв премьер-министра Австралии Скотта Моррисона «срочно назначить виновного в пандемии». Меркель ответила политику, что Китай, где впервые появился вирус, «очень пострадал от него и многое сделал для борьбы с его распространением».

«Судя по всему, Берлин не настроен на обострение отношений с КНР», — резюмировал российский сенатор.

Отметим, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Китай необходимо привлечь к ответственности, если будет доказано, что он намеренно способствовал распространению коронавируса нового типа. Он добавил, что Соединенные Штаты проводят собственное расследование причин возникновения пандемии.

По мнению американских властей, замалчивание проблемы Китаем привело привело к распространению заболевания на весь мир. При этом каких-либо доказательств данной версии событий Вашингтон на данный момент не предоставил.

Как передавал RT, на следующий день после заявления Трампа представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул, что Пекин осуждает попытки США переложить на Пекин ответственность за возникновение глобальной пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что нет доказательств того, что вирус имеет рукотворное происхождение или распространялся намеренно.