Треть россиян планирует экономить на доставке еды, ресторанах и видеосервисах

Москва, 23 апреля. Опрошенные россияне планируют снизить свою финансовую активность в ближайшие шесть месяцев в категории «развлечения». В частности, треть жителей страны хотят экономить на доставке еды, ресторанах и подписках на видеосервисы.

Соответствующие данные были получены в результате исследования Boston Consulting Group и «Ромир». В опросе приняло участие более 1,2 тыс. респондентов. Полученные выводы показали, что снижать траты на видеосервисы планируют 35% респондентов, на доставку еды хотят меньше тратить 34% опрошенных, на рестораны — 39%, на спа-салоны, парки и концерты — 41%, а на кинотеатры — 43%, сообщает ТАСС.

При этом увеличить расходы планирует не более 20%. Так, например, 19% опрошенных хочет больше тратить на интернет-сервисы. Причинами сокращения трат в данных категориях называют боязнь людных мест, особенно это касается ресторанов и кинотеатров.

Напомним, ранее исследователи заявили, что расходы большинства россиян на фоне пандемии коронавируса остались на прежнем уровне, поэтому они не откладывают деньги. По данным аналитиков, накоплениями на «черный день» сегодня обладает 41% россиян, пишет «Газета.ru».