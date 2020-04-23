Врач рассказала о работе в московском коронавирусном госпитале

Москва, 23 апреля. Врач-онколог Елена Абдуллаева рассказала о работе в московском госпитале для больных коронавирусной инфекцией.

По словам Абдуллаевой, она работала в частной клинике, но после начала вспышки коронавируса в России «пришло указание от властей» о перепрофилировании ее в коронавирусный госпиталь.

«У меня был выбор: либо я сажусь на карантин без зарплаты и ничего не делаю, либо ухожу в другую клинику со странными условиями работы. Я для себя приняла решение, что должна работать и хочу работать здесь, тем более я здесь всех уже знала», — цитирует врача RT.

Она отметила, что госпиталь заполнен практически полностью, заполняется четвертый этаж, а больные поступают «нескончаемым потоком». Специалист упомянула, что на первом этапе были перебои со средствами защиты, но сейчас госпиталь укомплектован всем необходимым.

«Нам выдали все, что необходимо. Это постепенно приходило. Сначала не хватало костюмов, мне выдали костюм 56-го размера. Тапок не хватало. Но сегодня все пришло, так что нет проблем», — сообщила Абдуллаева.

Ранее московские власти заявили, что для борьбы с коронавирусом мобилизуются все мощности, в работу включаются в том числе частные медицинские организации.

Первые сообщения о нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, пришли в декабре прошлого года из Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире на сегодня зафиксировано 2,62 миллиона случаев заражения коронавирусом, от осложнений скончались 182 943 человека, более 709 тысяч выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что более 770 членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt заразились коронавирусом.