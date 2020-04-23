Россияне из-за COVID-19 начали осматривать квартиры онлайн

Владивосток, 23 апреля. Риэлторы из-за угрозы распространения коронавируса начали практиковать онлайн-осмотры выставленной на продажу недвижимости.

Как пишет Deita.ru, во время вспышки коронавируса продавцы квартир все чаще отказываются пускать потенциальных покупателей на свою территорию, те в свою очередь также не всегда готовы нарушать режим самоизоляции. В этих условиях риэлторы предлагают своим клиентам осматривать квартиры онлайн.

Для многих продавцов недвижимости кризис на фоне пандемии стал причиной резкого снижения доходов, но ожидания на рынке далеки от пессимистичных, утверждают эксперты.

«Работа у нас будет всегда, мы пережили не один кризис и могу сказать, что жилье все равно будет продаваться и покупаться, с той только разницей, что в «сытые» годы люди стараются расшириться и улучшить свои жилищные условия, а в кризис, когда нечем платить ипотеку, начинают искать выход из сложившейся ситуации», — рассказала генеральный директор риэлторской компании Анна Крикливенко.

Отметим, что удаленно можно не только осмотреть жилье, в дистанционном режиме работают нотариусы и банки, а в МФЦ можно приехать по предварительной записи.