Минск, 23 апреля. Белоруссия планирует отказаться от российской гречки, нарастив собственное производство до полного удовлетворения внутреннего рынка.

Об этом заявил начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности белорусского Минсельхоза Алексей Богданов, комментируя поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко производить «достойное» количество гречневой крупы для внутреннего потребления.

«Главой государства было принято решение увеличить объем посевных площадей гречихи вдвое, что позволит нам уже в текущем году обеспечить под стопроцентные нужды наш внутренний рынок в объеме 20 тысяч тонн гречневой крупы. Поручение по увеличению объемов внутреннего производства позволит нам полностью обеспечить себя гречневой крупой и даже немного экспортировать», — сообщил Богданов.

По его словам, Белоруссия импортирует гречку из РФ со времен СССР, так как в России более подходящие условия для ее выращивания. Поставки осуществлялись на основании долгосрочных контрактов, пока не начались перебои. Богданов отметил, что ограничения были введены 20 марта. На следующий день состоялся телефонный разговор премьеров России и Белоруссии, после чего этот вопрос решали эксперты на разных уровнях.

По данным белорусской стороны, объемы поставок российской гречки в марте упали на 70% по сравнению с мартом прошлого года. В целом, сообщает Минсельхоз Белоруссии, за первый квартал 2020-го поставки снизились на 20%.

Накануне вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила о согласовании поставок белорусским партнерам семи тысяч тонн гречки и двух тысяч тонн риса, уже отгружено 2,756 тысячи тонн гречневой крупы.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что за один день 15 апреля сельхозпроизводители Алтайского края отгрузили для Белоруссии 538 тонн гречки.