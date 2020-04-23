Французские ученые назвали диету, спасающую от деменции

Вашингтон, 23 апреля. Французский ученый Сесилия Самьери вместе с научными сотрудниками из Университета Бордо выяснила взаимосвязь сочетания продуктов и развития деменции. Как стало известно, отдельный ряд продуктов оказывает благоприятное влияние на мозг человека и позволяет сохранить здравый ум в старости.

«Существует сложная взаимосвязанность продуктов в рационе человека, и важно понимать, как эти пищевые сети могут влиять на мозг, потому что диета может быть многообещающим способом предотвращения деменции», — приводит слова Самерьи РИА Новости со ссылкой на пресс-службу американской академии неврологии.

По словам ученого, в исследовании приняли участие 627 пожилых людей со средним возрастом 78 лет. При этом, у 209 из них была деменция, а у 418 нет. Испытуемые заполнили анкету, где указали продукты, которыми они питались последний год. После ученые следили за состоянием здоровья пенсионеров.

Как оказалось, люди, которые питались мясом с высокой степенью переработки, картофелем, закусками, печеньем и пирожными быстрее теряли память. В свою очередь группа испытуемых, которые соблюдали более здоровую диету снизили риски появления деменции.

«Предыдущие исследования показали, что употребление здоровой диеты, богатой зелеными листовыми овощами, ягодами, орехами, цельным зерном и рыбой, может снизить риск развития деменции у человека», — пояснила ученый.

Отмечается, что центральную часть в пищевых сетях людей, столкнувшихся с деменцией, занимали колбасы и паштеты, которые сочетались с алкоголем, картофелем и сладкой выпечкой. Основным рационом другой же группы были мясо или птица с разнообразными гарнирами и дополнениями, включающими фрукты и морепродукты.