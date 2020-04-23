Комаровский рассказал, можно ли вылечиться от коронавируса коньяком

Москва, 23 апреля. Комаровский ответил на новую порцию вопросов от подписчиков, которых интересовал коронавирус и методы лечения COVID-19. Среди прочего, доктора спрашивали, долго ли вирус живет на имбире, помогает ли защититься от него пение и можно ли вылечиться от коронавируса с помощью коньяка.

Доктор еще раз напомнил, что алкоголь не является лекарством от коронавируса. Стоит отметить, что ранее он упоминал о пользе вина, которое в определенных обстоятельствах может защитить от вируса. По словам Комаровского, вино можно заменить коньяком, но только если вы здоровы.

Вопрос о пении Комаровский прокомментировал так: пение едва ли поможет от вируса, но может разозлить соседей, которые, теоретически, могут нанести куда больший вред организму, чем коронавирус.

На вопрос о том, долго ли вирус живет на имбире, Комаровский предпочел отшутиться.

«Это зависит от цены имбиря», — сыронизировал он.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире превысило 2,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 177 тысяч человек, пишет «Газета.ру». Сегодня многие эксперты склонны считать, что новый коронавирус был создан в США и завезен на территорию Китая. В частности, такого мнения придерживается директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.