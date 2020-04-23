Минздрав объявил о завершении эпидемии гриппа в России

Москва, 23 апреля. Начавшаяся в конце января эпидемия гриппа в России завершилась на минувшей неделе. Об этом сообщает Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева.

На прошедшей неделе уровень суммарной заболеваемости гриппом в России упал до 321 случая на 100 тысяч населения. Ранее институт признал эпидемической ситуацию с гриппом в период с конца января до начала февраля.

«На этой неделе, по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели госпитализации с гриппом и ОРВИ и отдельно с диагнозом «грипп» продолжают снижаться. Географическое распространение гриппа по территории России и в отдельных округах соответствует спорадическому уровню. Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась, однако заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах», — говорится в заключении института.

Как отмечается в материалах института, серьезного превышения эпидемического порога по населению в целом не выявлено. Наблюдается лишь некоторое его превышение среди взрослого населения в 12 городах РФ, пишет RT.

На минувшей неделе частота госпитализации с гриппом и ОРВИ составила 6,6 случая на 100 тысяч человек. За неделю до этого данный показатель составлял почти 10 человек на 100 тысяч. По мнению НИИ, одной из причин серьезного снижения заболеваемости стали ограничительные меры, введенные против распространения коронавируса.

Ранее главный врач московской клинической больницы «Медси» Татьяна Шаповаленко рассказала, чем коронавирус отличается от сезонного гриппа. По ее словам, коронавирус является таким же острым респираторным инфекционным заболеванием, как и грипп, однако представляет большую опасность. Кроме того, коронавирус чаще вызывает пневмонию, а это — достаточно тяжелое заболевание.