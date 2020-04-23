РЖД обязали пассажиров указывать телефон и е-mail при покупке билетов

Москва, 23 апреля. При покупке билета на железнодорожный транспорт пассажиры должны будут указывать контактную информацию. В частности, номер мобильного телефона и электронную почту. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Ранее свои контактные данные пассажиры могли оставить по желанию, однако с 23 апреля данную информацию будет необходимо предоставить обязательно при покупке билета. Как поясняют в компании, на указанные адреса будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.

«Информирование пассажиров о корректировках в движении поездов осуществляется бесплатно и адресно. Контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок», — отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что изменения вводятся в соответствии с приказом Минтранса о корректировке «Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом».

Напомним, ранее РЖД на фоне ситуации с коронавирусом и падением спроса пришлось сократить периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, а также отменить отправку еще 32 поездов. Такое решение было принято из-за отсутствия возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщает «Газета.ru».