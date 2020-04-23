Мясников назвал основные группы риска при коронавирусе

Москва, 23 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников предупредил, что коронавирус взаимодействует с другими заболеваниями, в частности, с онкологией, астмой и сахарным диабетом. Людям с этими заболеваниями следует особенно тщательно соблюдать все предписанные ограничения.

«Им нужно очень внимательно следить за температурой тела, уровнем сахара в крови, малейшими изменениями дыхания. Им особенно важно соблюдать режим самоизоляции, тщательно мыть руки, обрабатывать их антисептиком, не контактировать с другими людьми», — предупредил врач.

Мясников подчеркнул, что люди с хроническими заболеваниями относятся к группе риска. Он рекомендовал им отказаться от плановых осмотров, назначенных на период действия режима самоизоляции. При первых симптомах недомогания следует срочно обратиться в скорую.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с пандемией COVID-19 является «очень серьезной». По его словам, рост числа заболевших коронавирусом в России является довольно значительным, однако он не ставит под угрозу систему здравоохранения страны, передает RT. Также Песков заявил, что в России ожидают пик эпидемии в середине мая.

В ночь на четверг стало известно, что еще 27 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Москве. Скончавшимся было от 38 до 90 лет, передает «Газета.ру». Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания: гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз.