Психолог Шахов назвал причину разводов Самойловой, Муцениеце и Анохиной

Москва, 23 апреля. Социальный психолог по гендерным отношениям Александр Шахов прокомментировал серию скандальных разводов, которые произошли в российском шоу-бизнесе. По его словам, то, что происходит в отношениях таких звездных пар, как Джиган и Самойлова или Прилучного и Муцениеце, является тенденцией, которая захватила весь мир.

По словам психолога, в России в настоящее время происходит «тихая женская революция» которая заключается в уравнивании роли женщины и мужчины в семье.

«В России до сих пор сохранялась патриархальный тип гендерных отношений, он характерен для нашей цивилизации. В далекие времена женщина без мужчины просто не могла выжить. Сейчас технический прогресс уровнял возможности мужчины и женщины», — поясняет Шахов.

Эксперт также отмечает, что многие женщины выбирают себе в спутники абьюзера, то есть человека, который манипулирует своей избранницей. Однако сейчас, когда женщины получают большую экономическую свободу, они менее зависимы от мужчин и не готовы мириться с прежним положением, считает специалист.

Психолог также отмечает, что причиной развода может стать деградация мужских моральных принципов. Это заставляет представителей сильного пола убегать от реальности в алкоголь, компьютерные игры или в игровую зависимость, считает Шахов.

«Чем более мужественное, маскулинное поведение, тем больше шансов, что он будет абьюзером. Если вы хотите приручить тигра, какое-то время придется ходить в шрамах», — цитирует Шахова «Пятый канал».

Напомним, ранее актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии. Артист отметил, что данный вопрос «закрыт давно», и призвал поклонников не задавать вопросы на эту тему, пишет «Газета.ru».