Винокурова потребовала расследовать инцидент с шествием коммунистов в день рождения Ленина

Москва, 23 апреля. Журналистка RT Екатерина Винокурова рассказала, что отправила в рассылку СПЧ письмо с просьбой проверить действия партии КПРФ и ее лидера Геннадия Зюганова, которые провели массовое шествие по Красной площади в честь дня рождения Ленина. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что Зюганову 75 лет, и он в соответствии со всеми действующими ограничениями должен находиться дома. Винокурова отметила, что правила едины для всех.

«Считаю, что со стороны КПРФ допущено хамство и неуважение по отношению ко всем москвичам. Более того, именно такие ситуации демонстративного неравенства, неуважения к людям провоцируют социальный бунт, на который уже почти готовы москвичи», — написала она.

Люди, которые демонстративно нарушают правила или создают условия для их нарушения на фоне пандемии коронавируса, должны быть наказаны, считает Винокурова. Она призвала председателя СПЧ отправить письма в Генеральную прокуратуру, ФСО, ГУМВД Москвы и столичную администрацию с требованием провести проверку данного инцидента.

Напомним, что в в Москве и области 15 апреля был введен режим пропусков. Разрешительные бумаги необходимо получать для передвижения на общественном или личном транспорте. Кроме того, гражданам необходимо иметь цифровые пропуска для поездок на велосипеде и самокате.

За минувшие сутки в столице были официально зарегистрированы 3083 новых случая заражения опасной коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 29433 человек.