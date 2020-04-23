Французский Минздрав прокомментировал гипотезу о том, что курение защищает от коронавируса

Париж, 23 апреля. Ученые из Франции опубликовали исследование в котором пришли к выводу, что по статистике люди, курящие сигареты, реже заражаются коронавирусом чем те, кто вовсе не употребляет никотин. Как отметил глава Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон, данная информация будет еще проверяться учеными, однако это не должно стать поводом для оправдания вредной привычки.

«Существует гипотеза о защитном эффекте никотина. Эта гипотеза родилась после наблюдений, показавших меньшее число курильщиков среди заболевших COVID-19. Нужно быть очень внимательными с этим исследованием», — пояснил Саломон при этом отметив, что данный эксперимент является лишь наблюдением за тем, кто из инфицированных курит.

Глава французского Минздрава отметил, что гипотеза достаточно интересная. По словам специалиста, данный эффект объясняется тем, что никотин вступает в конкуренцию с коронавирусом за то, чтобы остаться на рецепторах. А это в свою очередь замедляет прикрепление вируса. Однако он призвал всех граждан не путать направление исследования и ясный факт который заключается в том, что пациенты с привычкой к курению испытывают осложнения при COVID-19.