Около 1,7 млн москвичей привязали «Тройки» к электронным пропускам

Москва, 22 апреля. При составлении заявки на пропуск для передвижения по городу более 1,7 млн москвичей указали данные своих транспортных карт «Тройка». Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным ведомства, введенная ранее система автоматической проверки пропусков может работать как автономно, так и управляться дистанционно. Кроме того, работники метро продолжат отслеживать ситуацию и определять режим работы системы на отдельно взятой станции. Сотрудникам метрополитена также будут помогать контроллеры ГКУ «Организатор перевозок», сообщает РИА Новости.

«Если вы уже привязали «Тройку» к пропуску, обязательно проверьте привязку в специальной форме на Едином транспортном портале до начала поездки», — отмечают в пресс-службе департамента.

Напомним, пропускной режим был введен указом мэра Москвы Сергея Собянина и аналогичным постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Как отметил глава города, данные меры позволят отказаться от системы ручного контроля пропусков, задействовав функции автоматизированных систем.