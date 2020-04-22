Ургант в шутку назвал матерей «самой пострадавшей» от COVID-19 категорией россиян

Москва, 22 апреля. Больше всего пандемия коронавируса отразилась на матерях, которым теперь приходится круглые сутки следить за обучением детей, пошутил Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале.

Телеведущий в прологе шоу отметил, что эпидемия COVID-19 больше всего ударила не по пенсионерам или владельцам ресторанов и салонов красоты, как считают многие.

«Прежде всего, по матерям, которые круглые сутки дома с детьми и вынуждены контролировать их обучение. Сейчас они с теплотой вспоминаю те времена, когда их просили скинуться на шторы, ремонт в классе», — пошутил Ургант.

Он также отметил, что некоторым старшеклассникам теперь можно вообще не учиться, а получить «престижную» профессию курьера.

Отметим, в начале марта Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» высмеял тех, кто массово скупает туалетную бумагу из-за распространения коронавируса. В прологе вечернего шоу актер и режиссер Григорий Добрыгин принес Урганту черный кейс, в котором находились четыре рулона туалетной бумаги. Телеведущий, увидев это, с недоумением спросил, почему артист принес так мало. Добрыгин заявил, что больше не было.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей депутат Госдумы Олег Смолин оценил решение министра просвещения России Сергея Кравцова перенести проверки успеваемости школьников на осень. По его мнению, всероссийские проверочные работы покажут снижение качества российского образования в условиях мер, связанных с эпидемией коронавируса.