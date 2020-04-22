Доктор Проценко заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом в Москве

Москва, 22 апреля. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в Москве снова растет число пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией. О сложившейся отрицательной динамике медику сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня мы видим, что число госпитализаций снова растет! Снова отрицательная динамика — поступает пациентов больше, чем выписываем», — сообщил Проценко.

Он также отметил, что сложившуюся ситуацию отлично видно по сводкам, которые ежедневно делает он и его коллеги. Проценко также пояснил, что на прошлой неделе, когда в Москве активно открывали новые стационары, был зарегистрирован небольшой спад роста численности заболевших.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 177 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 57 тысяч случаев заражения коронавирусом, 513 человек скончались. Более 4,4 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.