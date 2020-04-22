В подмосковной клинике 60 сотрудников заражены COVID-19

Москва, 22 апреля. Случаи заражения COVID-19 выявлены у 60 сотрудников Люберецкой областной больницы, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

Как передает ТАСС, в Люберецкой областной больнице на сегодняшний день работают 2,9 тыс. сотрудников, у 60 из них выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Представитель областного минздрава уточнил, что уже «установлен круг контактных людей».

Все сотрудники медучреждения регулярно сдают тесты на COVID-19, корпус в настоящее время дезинфицируют. В ведомстве добавили, что все сотрудники больницы обеспечены средствами защиты.

По официальным данным подмосковного минздрава, на 22 апреля в области зафиксировано 6 590 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 56 человек. Выздоровели 186 человек.

Днем ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев допустил продление режима всеобщей самоизоляции в регионе на майские праздники. По его словам, результаты введенных ограничений будут видны в течение ближайших трех недель, передавала «Газета.ру». Воробьев назвал пропускной режим «вещью неприятной, но необходимой» в сложившихся обстоятельствах.