Москва, 22 апреля. Российские регионы имеют право вводить штрафы, так как это полностью согласуется с предоставленными всем субъектам Российской Федерации полномочиям. Об этом заявил полпред правительства РФ в Конституционном суде и Верховном суде РФ Михаил Барщевский.

В Москве ранее были определены нормы регионального законодательства об административных правонарушениях при несоблюдении режима изоляции и отсутствии при себе пропусков. В частности, были введены штрафы до пяти тысяч рублей.

21 апреля президиум Верховного суда России обнародовал ответы на вопросы судов касательно применения административного, гражданского и уголовного законодательства в условиях принятых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как подчеркнул Барщевский, эти документы не имеют обязательной силы и носят рекомендательный характер.

«Применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, предоставленными субъектам Российской Федерации. Например, в КоАП Москвы предусмотрена ответственность граждан за нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы», — указал Барщевский.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 2,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 178 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.