Эксперты ФМБА до 20 мая сделают выводы об эффективности «Мефлохина» в борьбе с COVID-19

Москва, 22 апреля. В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России проводятся исследования, направленные на изучение эффективности и безопасности препарата «Мефлохин» при борьбе с коронавирусом. Однако, по словам специалистов, достоверные выводы о будут сделаны до 20 мая. Об этом в среду сообщила в пресс-служба ФМБА.

Согласно предварительным результатам, на фоне лечения препаратом «Мефлохин» у 78% пациентов отмечается положительная динамика. При этом, у всех больных установлена удовлетворительная переносимость лекарства, препарат не вызывает каких-либо нежелательных побочных явлений со стороны зрения или центральной нервной системы.

Однако достоверные выводы об эффективности применения «Мефлохина» у пациентов с новой коронавирусной инфекцией будут сделаны по окончанию клинического исследования и тщательного анализа материала, то есть до 20 мая, сообщает ФМБА.

Напомним, ранее американские ученые выяснили, что пациенты с коронавирусом, принимавшие противомалярийное лекарство «гидроксихлорохин», умирали чаще, чем те, кто проходил терапию с антибиотиками и противовирусными препаратами. Специалисты предположили, что данное лекарство повреждает внутренние органы, пишет «Газета.ru».