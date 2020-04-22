Личные данные миллионов пользователей Facebook продают за 540 долларов

Вашингтон, 22 апреля. У социальной сети Facebook произошла очередная утечка персональных данных пользователей. Специалисты компании Cyble, которая занимается кибербезопасностью, сумели приобрести телефонные номера нескольких сотен миллионов пользователей соцсети, заплатив 540 долларов.

В проданной базе находятся уникальные ID пользователей Facebook, полные имена пользователей, их электронная почта, телефонные номера, даты последнего входа в сеть, а также статус отношений и возраст. Несмотря на то, что база не содержит паролей, злоумышленники могут использоваться ее для отправки мошеннических сообщений на электронную почту или телефонный номер.

Пока нет точной информации, как произошла утечка этой базы, но, по мнению специалистов Cyble, она могла утечь из API Facebook или же быть создана при помощи автоматического сбора доступных данных. Сейчас она продается в Даркнете за 540 долларов.

В октябре компания по кибербезопасности DeviceLock сообщила, что в соцсети Instagram, которая принадлежит Facebook, произошла утечка персональных данных пользователей. Преступники за 22 тысячи долларов продавали базу данных из 20 миллионов аккаунтов. Почти 20 тысяч страниц оказались в открытом доступе. Завладевший предлагаемой базой мог получить доступ к никам пользователей, номерам их телефонов, электронной почте и описанию профилей.

Отметим, что ранее идеолог Wikileaks Джулиан Ассанж уже публиковал доказательства взаимодействия Facebook со спецслужбами США. После этого Цукербергу пришлось признать факт сотрудничества, заявив, однако, что это просто ответы на запросы.

Ассанж подчеркивал, что Facebook по сути является самой крупной базой личных данных в мире, при этом вся информация хранится в США и доступна американской разведке.